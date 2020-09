Voorlopig nog maar twee coronapatiënten in AZ Klina in Brasschaat: “Maar we verwachten een toename” Toon Verheijen

15u37 2 Brasschaat Het AZ Klina telt momenteel twee coronapatiënten, maar het ziekenhuis is wel voorbereid op een toename van het aantal patiënten de komende weken. “Nogmaals iedereen sensibiliseren kan echt geen kwaad", zegt woordvoerster Joanne De Roeck.

Het is nog rustig in het AZ Klina in Brasschaat met maar twee coronapatiënten. De voorbije weken waren er zelfs geen. Een van de twee ligt op Intensieve Zorgen en de andere in een gewone kamer. “Meestal zijn we in onze regio altijd wat later, dus verwachten we binnen twee weken toch wel een (sterke) toename. Vooral omdat we het aantal positieve testen zien toenemen”, zegt woordvoerster Joanne De Roeck. “Maar we zijn als ziekenhuis uiteraard voorbereid. Onze corona-afdeling is altijd gebleven. Zodra we over een bepaald aantal patiënten gaan, zal het weer een afgesloten afdeling worden.”

Sensibiliseren

Ook verpleegkundig personeel en de artsen zijn er klaar voor, maar toch geeft het idee dat er mogelijk een tweede golf aankomt een bevreemdend gevoel. “Die eerste golf heeft er serieus ingehakt”, vertelt De Roeck. “Gelukkig zit niemand van ons personeel in quarantaine. We willen als ziekenhuis in elk geval ook een oproep doen aan iedereen om zo goed mogelijk alle regels op te volgen.”