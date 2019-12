Vlaams geld voor drie Brasschaatse scholen Toon Verheijen

26 december 2019

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft een subsidie van 112.515 euro toegekend aan het Gemeentelijk Instituut Brasschaat, de gemeentelijke basisschool Mariaburg en Mater Dei Heide. Het geld zal gebruikt worden voor de renovatie van de verwarmingsinstallaties in de gemeentelijke scholen en de verwijdering van asbest in Mater Dei Heide. “Deze investering is heel welkom”, zegt schepen van onderwijs Inez Ven (N-VA). “Hier is echt nood aan”, zegt Inez Ven. “De scholen leveren fantastisch werk, maar kunnen deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Goed nieuws voor de hele gemeente”.