Vlaams Belang voert actie op wekelijkse markt, die voor eerst weer open ging: “Schaf standgeld tijdelijk af” Toon Verheijen

18 mei 2020

15u10 6 Brasschaat Deze week zullen in verschillende Vlaamse dorpen, steden en gemeenten de wekelijkse markten weer plaatsvinden al dan niet in afgeslankte vorm. Maandag was dat al het geval op het Armand Reusensplein in Brasschaat.

Net geen vijftig marktkramers - de limiet ligt op 50 - kwamen onder een stralende zon voor het eerst weer echt buiten met de kraam. Het aantal bezoekers was wel beperkt tot 150 in een keer en dat aantal werd bijgehouden met een automatisch telsysteem. Vlaams Belang was ook van de partij en deelde er onder meer mondmaskers uit. Maar ze pleiten er ook nog altijd voor dat het gemeentebestuur het standgeld voor de marktkramers afschaft zoals op veel plaatsen in Vlaanderen al beslist is. Vorige week deed onder meer de gemeenteraad van Brecht dat nog. “Wij ijveren ervoor om het standgeld de eerste weken of maanden af te schaffen. Het college heeft al gezegd dat ze het zouden onderzoeken.”