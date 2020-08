Vlaams Belang ijvert voor veiligere oversteek op de Bredabaan Toon Verheijen

12u27 2 Brasschaat Vlaams Belang Brasschaat heeft een ludieke actie rond verkeersveiligheid gehouden aan de oversteekplaats op de Bredabaan ter hoogte van de Eikendreef. Voor de zoveelste keer was er onlangs een incident waarbij deze keer een boompje sneuvelde.

“De oversteekplaats aan de Bredabaan ter hoogte van de Eikendreef is zonder enige discussie een onveilige plaats”, zegt Luc Van der Schoepen van Vlaams Belang. “Zowel de voetganger als de auomobilist hebben er geen goed zicht. Onlangs was er opnieuw een ongeval waarbij deze keer gelukkig alleen maar een boom sneuvelde. We hebben het probleem al twee keer aangekaart. We weten ook dat de gemeente niet veel kan doen. Ze hebben de indicatieborden al verplaatst en hebben ook al een snelheidsbord geplaatst. Maar het is een weg van het Vlaams Gewest dus de verantwoordelijkheid rust bij hen.”

Maar dat er aan de oversteek iets gedaan kan worden, is volgens Van der Schoepen wel duidelijk. “De Bredabaan is steeds een gewestweg geweest en ook de oversteekplaats gaat bijna 100 jaar mee. In de jaren ‘20 al werden de de schoolgebouwen er gebouwd waar nu de woningen en het dienstencentrum staan. Rond de jaren 60/70 werd de oversteekplaats voorzien van een verkeerslicht met drukknop voor de leerlingen die veilig wilden oversteken. “Vlaams Belang Brasschaat wil voor de omwonenden en passanten terug een drukknop die het mogelijk maakt om veilig over te steken. Het moet kunnen om dit te realiseren, tenzij het gemeentebestuur natuurlijk erkent dat de Franse nonnen destijds meer politieke druk konden leggen dan de Brasschaatse Vlaams minister-president.”