Vishandel lanceert drive-in met foodtruck in Brasschaat emz

19 mei 2020

17u04 0 Brasschaat De Antwerpse vishandel en foodtruckcateringbedrijf Jean sur Mer lanceert donderdagavond een drive-in voor lekkernijen met vis en schaaldieren. Dat gebeurt in samenwerking met horecazaak De Compagnie in Brasschaat, waar de foodtruck zal postvatten. “We moeten onszelf heruitvinden”, zegt Jan Kegels van Jean sur Mer.

Voor Jean sur Mer is het een bittere pil dat het festivalseizoen in het water valt. Daarenboven moeten restaurants voorlopig haar deuren nog gesloten houden. “Uit de verkoop van onze visproducten aan horeca en uit het festivalseizoen halen we het overgrote deel van onze inkomsten.” De vishandel bleef echter niet bij de pakken zitten. In samenwerking met horecazaak De Compagnie werkte het een concept voor een drive-in uit. “We zitten in de hoek waar klappen vallen. Daarom moeten we creatief zijn. Take-out zal een vaste pijler worden van iedere horecazaak”, aldus Kegels.

Kibbeling en burgers

De etenswaren worden bereid in de keuken van De Compagnie volgens de strengste normen van voedselveiligheid. Aan een foodtruck kunnen hongerige klanten kibbeling, visburgers, garnaalburgers en garnaalkroketten komen bestellen. Dat is vergelijkbaar met de handelswijze van een drive-in van McDonalds. Bestellen en ophalen gebeurt vanuit de auto. Klanten hoeven hun auto niet uit. Ook voetgangers, (brom)fietsers en motors kunnen aanschuiven.

Volgens Joanny Misotten van De Compagnie is het een veelbelovend project. “We werken in onze zaak ook met producten van Jean sur Mer. Daardoor kennen we zijn kwaliteit dus. Ook festivalfood is ons niet onbekend. Daarenboven weten we dat er in de buurt heel wat mensen blij zullen zijn met dit concept”, zegt hij.

De drive-in is geopend van donderdag tot zondag tussen 17 en 21 uur op de parking van De Compagnie op de Kapelsesteenweg 471 in Brasschaat. Betalen kan enkel met Bancontact.