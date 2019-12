Vioolstrijkers zamelen meer dan 8.000 euro in voor Music Fund in het kader van de Warmste Week Toon Verheijen

09u08 0 Brasschaat Onder impuls van enkele leerkrachten ‘viool’ werden er de voorbije jaren in de Brasschaatse Academie voor Muziek en Woord oefenmarathons georganiseerd. Per minuut dat er geoefend werd op de viool, zochten leerlingen sponsors om zo al spelend geld in te zamelen voor de Warmste Week. Dit jaar deden ook andere instrumentklassen mee.

En allemaal samen zamelden ze maar liefst 8.172,42 euro in. Het geld willen ze schenken aan Music Fund, een organisatie die aan jongeren in conflictgebieden of in achtergestelde gebieden de kans geeft om in goede of best mogelijke omstandigheden muziek te maken. Ze verzamelen muziekinstrumenten en sturen deze instrumenten naar muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in het Zuiden. Naast de oefenmarathons werden er een 16-tal concerten georganiseerd. Er werd gemusiceerd, gestreken, geblazen, getokkeld,… En daarnaast werden cakes gebakken, snoeppakketjes gemaakt, muffins gebakken, lekker hapjes gemaakt.