Villa Doria verhuist in augustus naar Kasteel van Brasschaat

14 augustus 2020

10u32 0 Brasschaat Restaurant Villa Doria uit Schoten verhuist omwille van de steeds wijzigende richtlijnen rond corona de volgende drie weken naar het Kasteel van Brasschaat. Daar brengt het team onder leiding van Sam Peeters en Chef Nick van den Broeck een unieke beleving op het terras van het kasteel.

Door de verstrenging van de coronamaatregelen in de provincie Antwerpen begin deze maand heeft het team van Villa Doria besloten om het restaurant aan de Bredabaan in Schoten voorlopig te sluiten. Na de succesvolle en uitverkochte brunch die vorig jaar werd georganiseerd, lanceert Villa Doria vanaf 15 augustus opnieuw een pop-up. Dit biedt de inwoners van Brasschaat en omstreken de mogelijkheid om, naast het ontdekken van het volledig gerenoveerde kasteel, de gerechten bereid door Chef Nick Van den Broeck en zijn team te degusteren. Bovendien kan hierdoor een deel van het team van Villa Doria opnieuw aan het werk.

Op vrijdag, zaterdag en zondag zal vanaf 18 uur een gastronomisch viergangenmenu aangeboden worden voor €95 per persoon. De formule omvat eveneens een glaasje champagne en aangepaste wijnen, zorgvuldig geselecteerd door sommelier Nick Van den Hende. Door de coronavoorschriften en het exclusieve karakter zal er slechts plaats zijn voor maximum 40 personen per avond. Vanaf september plant het bekende restaurant de deuren opnieuw te openen in Schoten.