Verboden te parkeren voor vrachtwagens: Brasschaat wil als eerste in Vlaanderen volledig verbod ADA

11 augustus 2019

17u10 7 Brasschaat Komt er binnenkort een wetgeving in Brasschaat die vrachtwagens verbiedt te parkeren op grondgebied van de gemeente? Als het van burgemeester Jan Jambon en zijn gemeentebestuur afhangt wel. De vraag naar zo’n reglement komt van de inwoners zelf. Zij deden al verschillende keren melding van geparkeerde vrachtwagens die voor gevaarlijke situaties zorgen.

Als de maatregel er effectief komt, dan is Brasschaat de allereerste gemeente van Vlaanderen die truckers verbiedt hun vrachtwagen te parkeren binnen de grenzen van de gemeente. Er zijn voorbeelden van andere gemeentes die een dergelijk verbod hebben, maar dat geldt enkel voor het centrum. Het heeft er ook alle schijn van dat die primeur naar Brasschaat zal gaan. Het gemeentebestuur laat weten dat de borden besteld zijn en dat, als alles goed verloopt, de regel vanaf oktober ingevoerd kan worden. Het Brasschaatse bestuur zal de borden plaatsen aan alle invalswegen van de gemeente.

Op vraag van inwoners

Volgens het bestuur komt de maatregel er op vraag van de inwoners. Zij deden verschillende keren melding van problemen met geparkeerde vrachtwagens die voor gevaarlijke situaties zorgen. “De klachten zijn divers”, vertelt schepen voor Wonen en Ruimtelijke Ordening Myriam Van Honste (Open vld). “De geparkeerde vrachtwagens belemmeren het zicht van andere bestuurders en nemen vaak een groot deel van de rijweg in beslag. Vooral in woonwijken zorgt dat voor overlast.” Van Honste verwijst naar een dodelijk ongeval aan feestzaal De Groene Jager. Toen reed een autobestuurder zich te pletter tegen een geparkeerde vrachtwagen.

Meer dan 7,5 ton

Het verbod zou van kracht zijn voor trucks die meer dan 7,5 ton wegen. Al blijft laden en lossen wel toegelaten. Toch is zo’n regelgeving niet eenvoudig in de realiteit, net omdat Brasschaat de allereerste gemeente zou zijn en er nog geen vergelijkende casuses voor handen zijn. Maar waar moeten de chauffeurs hun vrachtwagen dan wel parkeren? Het gemeentebestuur verwijst naar de parking in Sint-Job die speciaal voor vrachtwagens dient. Van daar kunnen de chauffeurs dan met hun wagen of met de fiets naar huis.

Buurgemeenten

In buurgemeente Schoten begrijpen ze de maatregel wel. “Wij werken met zones waar het toegelaten is om een vrachtwagen te parkeren. Ik denk maar langs het kanaal. We proberen zo de vrachtwagens te concentreren en weg te houden van woonwijken”, vertelt schepen voor Mobiliteit Wouter Rombouts (N-VA). “Maar als we merken dat de maatregel van Brasschaat voor problemen zorgt bij ons, dan zullen ook wij maatregelen nemen.”

Bij de gemeente Wuustwezel vinden ze het dan weer jammer dat het bestuur van Brasschaat geen overleg heeft gepleegd met de omliggende gemeentes. “Ook bij ons zijn veel vrachtwagens maar op dit moment is het onder controle”, vertelt schepen voor Woonbeleid Mai Van Thillo (CD&V). “We zullen dit maandag zeker bespreken tijdens het college.”