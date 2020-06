Vanaf 1 juli kennen betrapte drugsbezitters en -gebruikers onmiddellijk hun straf: 75 euro voor softdrugs en 150 euro voor harddrugs Toon Verheijen

30 juni 2020

14u50 4 Brasschaat Het parket Antwerpen en de politiezone Brasschaat starten vanaf woensdag 1 juli met het proefproject waarbij personen die betrapt worden in het bezit of op het gebruik van drugs een onmiddellijke schikking van 75 of 150 euro krijgen opgelegd. Er wordt ook meteen een zorgtraject aangeboden.

De stad Antwerpen past het systeem al enkele jaren toe in het kader van de ‘War on Drugs’. Het is nu voor het eerst dat het systeem ook in de rand rond Antwerpen wordt uitgebreid. Niet toevallig Brasschaat omdat daar – mede onder impuls van de vorige burgemeester en huidig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) - ook een streng drugsbeleid op poten is gezet. “Politie en parket voeren al een repressief beleid op vlak de handel in drugs, maar ook het kopen en gebruiken zorgt voor overlast”, zegt korpsoverste Barbara Cloet. “Met het systeem van onmiddellijke inning proberen we dat op een efficiënte manier aan te pakken. Problematische gebruikers zullen maximaal doorverwezen worden naar de hulpverlening.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Onmiddellijke inning

Wanneer een drugsgebruiker of een drugbezitter nu betrapt wordt, kan het nog weken tot maanden duren vooral hij daadwerkelijk weet wat de strafrechtelijke vervolging is en of die er al komt, want het is niet uitgesloten dat het zelfs tot een seponering komt. Met het systeem van onmiddellijke inningen wordt dat ‘probleem’ vermeden. Voor softdrugs volgt dan een onmiddellijke inning van 75 euro en voor harddrugs 150 euro. “Als er aanwijzingen zijn van dealen of bij vaststellingen tijdens lopende gerechtelijke onderzoeken of huiszoekingen, wordt er geen OMS voorgesteld, maar wordt de informatie in een klassiek proces-verbaal gegoten”, zegt de korpschef nog.

Het zal onze maatschappij zeker niet drugsvrij maken, maar we hopen er wel mee de drugsmarkt te storen. Korpschef Barbara Cloet

Verstoren

Parket en politie beseffen wel dat het systeem niet volledig heiligmakend is. “Het zal onze maatschappij zeker niet drugsvrij maken, maar we hopen er wel mee de drugsmarkt te storen. In Antwerpen is al gebleken dat het inzetten op drugs er ook voor zorgt dat andere criminaliteitsvormen dalen.”