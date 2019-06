Vader moet 9 jaar naar cel voor misbruik van dochtertje Patrick Lefelon/belga

14 juni 2019

19u28

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 34-jarige Antwerpenaar Timothy V. veroordeeld tot negen jaar cel, omdat hij zijn dochtertje op verregaande wijze heeft aangerand en verkracht. Naast de celstraf wordt hij ook nog gedurende tien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank gesteld.

Het misbruik was begonnen toen het slachtoffer 5 jaar was. Haar vader liet haar naar porno kijken en toonde hoe ze een vibrator moest gebruiken. De man maakte foto’s en filmpjes van zijn dochter in verschillende seksuele poses. Ze mocht tegen niemand iets zeggen, want dan zou papa in de gevangenis belanden.

In december nam het meisje, toen acht jaar, toch een leerkracht in vertrouwen. De moeder diende daarop klacht in en ging weg bij de beklaagde. Uit het medisch onderzoek bleek dat het maagdenvlies van het slachtoffer niet meer intact was en dat er vermoedens waren van anale en vaginale penetratie.

Op het in beslag genomen computermateriaal van de beklaagde werd een zestigtal expliciete filmpjes van zijn dochter aangetroffen. De man had ook vrouwen uit zijn omgeving stiekem gefotografeerd. Zo werden foto’s aangetroffen van de 15-jarige babysit in bikini en had hij ook een foto genomen onder het bureau van een collega en van de lingerie van de buurvrouw.

Seksverslaving

De beklaagde verklaarde dat hij een seksverslaving had en dat hij de foto’s bewaarde om mee te masturberen. Het misbruik van zijn dochtertje bekende hij met mondjesmaat, maar hij bleef erbij dat hij haar nooit gepenetreerd had, ook al werd hij daarin tegengesproken door het slachtoffer.

De man had de vrijspraak gevraagd voor verkrachting. Zijn advocaat had aangevoerd dat hij meer gebaat was met een behandeling voor zijn seksuele problematiek dan met een zware celstraf. De rechters dachten er anders over: ze vonden het bewezen dat hij zijn dochter verkracht had en door de ernst van de feiten was enkel een effectieve celstraf op zijn plaats.

De moeder en grootouders hadden zich burgerlijke partij gesteld en kregen ieder één euro provisionele schadevergoeding toegekend. Voor het slachtoffer werd een deskundige aangesteld.