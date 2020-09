Twintigtal kinderen van school voor buitengewoon onderwijs TRIOLO géén uren meer op bus, want kinderopvang Tierlantijn vangt hen voor en na op Toon Verheijen

07 september 2020

14u36 0 Brasschaat De basisschool voor buitengewoon onderwijs Triolo én de inclusieve kinderopvang Tierlantijn – die op hetzelfde domein zitten – zorgen er samen voor dat een twintigtal leerlingen van TRIOLO vanaf nu géén uren meer op de bus moeten zitten. Tierlantijn organiseert voortaan voor- en naschoolse opvang voor een twintigtal kinderen. “Zo kunnen de kinderen in elk geval zonder stress de dag starten en eindigen”, zeggen Hilde Swinnen van TRIOLO en Inge Waterschoot van Tierlantijn.

Het beheerste vorige week bij de start van het nieuwe schooljaar deels het nieuws. Leerlingen van het buitengewoon onderwijs die soms urenlang op de bus moesten zitten voor en na school om de lessen te kunnen volgen. “Corona bracht de situatie nog eens extra onder de aandacht, maar eigenlijk zijn lange busritten al heel wat jaren een probleem”, vertellen Hilde Swinnen van de basisschool TRIOLO en Jean-Pierre Van Baelen, algemeen directeur van OLO vzw. “Maar we zijn blij dat we met dit nieuwe initiatief toch al gedeeltelijk voor een oplossing kunnen zorgen.” De inclusieve kinderopvang Tierlantijn gaat immers op hetzelfde domein aan de Miksebaan naast de gewone opvang nu ook voor- en naschoolse opvang organiseren speciaal voor TRIOLO. “Voor een basisschool die buitengewoon onderwijs aanbiedt, is het organiseren van voor- en naschoolse kinderpopvang geen evidentie”, zegt Hilde Swinnen. “Door de samenwerking met Tierlantijn kan dat nu wel. Het is een droom van ons en van veel ouders. De kinderen kunnen nu hun schooldag véél rustiger starten en eindigen.”

Opluchting

Tierlantijn opent de deuren voor de buitenschoolse opvang om 7 uur en de kinderen worden dan bij het begin van de lessen door een van de begeleiders naar de klas gebracht. Wanneer de schoolbel om 15.15 uur gaat, kunnen ze opnieuw naar de opvang en dat tot 18.30 uur. “Het zijn ruime uren, maar dat maakt het voor veel ouders toch mogelijk om hun kind zélf naar het schooldomein te brengen”, zegt Inge Waterschoot van Tierlantijn. De ouders kunnen dat alleen maar beamen. Niels zat tot voor kort minstens drie uren op de bus. Anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. “Nu kan ik hem daar zelf gaan afzetten en moet hij niet meer met die bus”, vertelt de mama. “Je moet eigenlijk zelf eens inbeelden dat je per dag tot drie uur en meer op een bus moet zitten om naar het werk te gaan. Dit geeft niet alleen rust voor mij als moeder dat ik hem kan brengen en halen. Niels is zelf ook veel gelukkiger. Na de eerste dagen zei hij al meteen dat hij er zich onmiddellijk thuis voelde. Het is ook een kleine opvang, alleen voor TRIOLO. En weet je wat mooi is: Niels is weer helemaal open gebloeid zeggen de begeleiders.”

Uitbreiden

Tierlantijn heeft voor de uitbreiding van de opvang een erkenning voor 28 kinderen. Momenteel worden er een twintigtal kinderen van TRIOLO opgevangen. “We hebben heel wat mogelijkheden omdat we deel uitmaken van de grote groep van OLO vzw”, zegt Inge Waterschoot. “Eigenlijk wilden we dit al langer uitwerken, maar het is pas omdat we nu subsidies krijgen om leerlingen te vervoeren van de stad Antwerpen dar we écht zijn kunnen starten. We hebben ondertussen van de gemeente Brasschaat ook de toezegging gekregen dat ze na afloop van de projectsubsidie de financiering gaan verderzetten.”

Tierlantijn heeft in totaal zeven vestigingen voor buitenschoolse opvang naast acht kinderdagverblijven. Duimelot is de laatste nieuwe vestiging aan de Miksebaan. Daar kunnen 29 baby’s en peuters terecht. De kinderopvangen in Brasschaat zijn allemaal inkomensgerelateerd.