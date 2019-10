Twee zussen en broer zamelen 2.222 euro in voor Kom op tegen Kanker Toon Verheijen

08 oktober 2019

Pieter, Jana en Ellen Fonteyn hebben voor de vierde keer hun Croque op tegen Kanker georganiseerd in het lokaal van de Stille Meeuw in Brasschaat en het was opnieuw een gigantisch succes. “Er zijn heel wat mensen iets komen eten en drinken en we hebben het geweldige bedrag van 2.222 euro ingezameld dat we tijdens de Warmste Week gaan overmaken aan Kom op tegen Kanker”, vertelt Jana. Ze kwamen drie jaar geleden op het idee omdat er een naaste in de familie werd getroffen door een zware kanker. “We willen vooral iedereen warm maken om mensen met kanker een hart onder de riem steken”, besluit Jana. Ze kregen bij de organisatie heel wat hulp van vrienden en familie.