Twee wagens frontaal op elkaar op Bredabaan Toon Verheijen

24 mei 2019

18u28 0

Twee auto’s zijn vrijdagnamiddag frontaal op elkaar gereden op de Bredabaan. Vermoedelijk was een van de bestuursters even onwel geworden waardoor ze de controle over het stuur van haar was verloren. De twee vrouwen werden voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De twee wagens moesten getakeld worden.