Twee jaar cel voor reeks diefstallen en helingen BJS/BLG

20 februari 2020

08u58 0 Brasschaat De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Jerry H. (29) veroordeeld tot twee jaar cel voor vier inbraken, één poging daartoe, drie diefstallen en zeven feiten van heling. De feiten waren aan het licht gekomen, nadat hij de gestolen goederen via Facebook had proberen te verkopen. De rechtbank verklaarde zijn auto gebeurd.

Een getuige was in februari vorig jaar naar de politie gestapt met de melding dat Jerry H. zich met louche zaakjes bezig hield in zijn woning aan De Mortel in Brasschaat. De getuige wilde een laserapparaat ruilen tegen een fiets. De beklaagde had hem gewaarschuwd dat alle fietsen die bij hem thuis stonden, gestolen waren. Enkele dagen voordien werd al een gestolen aanhangwagen bij hem aangetroffen.

Een maand later kwam er nog een tweede getuige naar voren. Hij had via Facebook werkmateriaal gekocht van de beklaagde. Toen hij de spullen ging ophalen, had hij gezien dat Jerry H. nog veel meer materiaal had liggen. Hij leek amper te weten wat hij verkocht en bood iedere week andere goederen aan.

De politie voerde op 8 maart een huiszoeking uit en trof inderdaad een enorme hoeveelheid werkmateriaal aan, alsook elf fietsen, juwelen en elektronica. Bij een aantal spullen waren de serie- of identificatienummers weg gevijld. Er volgde later nog een huiszoeking, waarbij nog meer gereedschap werd teruggevonden.

Honderden gestolen spullen

De politie maakte een inventaris op van de honderden vermoedelijk gestolen goederen. Sommige bleken zelfs afkomstig uit Nederland. Jerry H. kon uiteindelijk aan vier inbraken, één poging daartoe, drie diefstallen en acht feiten van heling gelinkt worden.

De beklaagde verklaarde dat hij door verdovende middelen en slechte vrienden het verkeerde pad was opgegaan. Hij bekende de meeste tenlasteleggingen. Voor één feit van heling werd hij vrijgesproken. Hij moet twee burgerlijke partijen in totaal 7.831 euro aan schadevergoedingen betalen. Zijn vroegere vriendin Nele L. (27) kreeg een opschorting voor de bedrieglijke verberging van een gsm. Ze had het toestel gevonden in een supermarkt en had het bijgehouden.