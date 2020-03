Turnhal in wijk Driehoek heeft er verdieping bij Toon Verheijen

07 maart 2020

21u38 0 Brasschaat De turnhal in de wijk Driehoek heeft extra verdieping met drie kleedkamers en douches gekregen. Niet alleen de gebruikers van de turnhal zullen er gebruik van maken, maar ook de voetballers van SVB Driehoek.

In 2007 werd de sporthal in wijk Driehoek omgevormd tot turnhal. Naast vier turnverenigingen maken ook de lagere scholen gebruik van de hal. Toen het naastgelegen voetbalclub aangaf te kampen met te weinig kleedkamers, ging het gemeentebestuur op zoek naar een totaaloplossing voor het erg grote potentieel aan gebruikers want dat waren er uiteindelijk meer dan tweeduizend. “De meest comfortabele en veilige keuze viel op een bijkomende verdieping met drie extra kleedkamers en een lift zodat ook G-sporters van de nieuwe kleedkamers gebruik kunnen maken”, zegt schepen van sport Adinda Van Gerven (N-VA). “Nu zijn er zeven kleedkamers. De clubs nemen elk een eigen kleedkamer in die ze op slot kunnen doen om diefstallen te vermijden. We hebben ook gedacht aan het milieu, want er is overal ledverlichting, er zijn zonnepanelen voor elektriciteit en een zonneboiler voor warm water.”

De totale kostprijs van het project bedraagt 436.000 euro. Sport Vlaanderen nam via subsidies 170.000 euro voor zijn rekening.