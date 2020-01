Triolo apetrots op nieuwe snoezelruimte Toon Verheijen

10 januari 2020

20u00 0 Brasschaat Niets dan glunderende gezichten bij de buitengewone basisschool Triolo in Brasschaat. Dankzij een gulle gift van Lions Club Haven hebben ze een gloednieuwe snoezelruimte kunnen openen. De sfeervol ingerichte ruimte dient vooral om de zintuigen te prikkelen, maar ook om de leerlingen even tot rust te kunnen laten komen.

Gekleurde lichtpatronen, rustgevende geluidjes, heerlijke geurtjes, een groot waterbed, een echte sterrenhemel en een tent om even in te gaan liggen en te rusten of weg te dromen. De leerlingen (en leerkrachten) van Triolo gaan voortaan wel weten waar ze liefst het meest tijd gaan doorbrengen. De nieuwe snoezelruimte spreekt tot de verbeelding. “We hebben dit wel serieus voorbereid”, zegt directeur Hilde Swinnen. “We hebben proberen na te gaan wat kinderen ontspant wanneer ze te veel prikkels hebben gekregen én wat hen tegelijkertijd ook stimuleert in hun ontwikkeling. En dan niet alleen de zintuigen, maar ook het gedrag en hun communicatie. Vooral dat laatste is belangrijk want het grootste deel van onze leerlingen zijn kinderen met autisme (‘type 9’) en communiceren is voor hen vaak niet eenvoudig.”

Structureel

De snoezelruimte kreeg een plaats in het nieuwe schoolgebouw. Lions Club Haven schonk de school een budget van 6.500 euro. “We zijn als Lions Club Haven een structurele partner voor TRIOLO dat deel uitmaakt van OLO vzw”, zegt Luc Seps. “We financieren hen elk jaar voor specifieke projecten. We weten dat we met onze steun een project kunnen helpen waarmaken dat anders een mooie droom zou blijven. We maken hier een verschil in het dagelijks leven van de kinderen en hun leerkrachten en daar zijn we blij om.”

Rust

De leerkrachten zijn ook heel tevreden. “We zien vooral dat het heel veel rust brengt”, zegt Britt Vermeir. “ Sommige kinderen komen hier wat onrustig aan en willen eerst alles ontdekken. Maar eens ze weten wat er is, komt er rust over hen en zoeken ze datgene op wat hen het meest aantrekt of tot rust brengt. We merken dat dat ook het contact met ons als leerkrachten verbetert. We mogen dichter komen dan normaal. Ze kunnen soms een aanraking verdragen. En we hopen dat we hen hiermee ook meer kunnen stimuleren in hun taalontwikkeling. Veel van onze kinderen begrijpen best veel, maar kunnen zich niet altijd goed uiten. Hier krijgen ze een extra weg tot communicatie: via gebaren, klanken, of woorden. We zullen hier nog veel mooie momenten beleven.”