Toverbos dicht door storm Ciara ADA

09 februari 2020

14u56 0 Brasschaat Het Toverbos in Brasschaat is maandag 10 februari gesloten. Dat staat te lezen op het informatiebord aan de ingang van het bos.

Reden is de zware storm Ciara die over het land raast. De toegang tot het domein is dan ook verboden.

Maandag blijft het overdag hard waaien, maar de meest extreme rukwinden verdwijnen. Toch zijn er nog altijd rukwinden mogelijk tot rond 100 km/u. De waarschuwing van het KMI is geldig van tot maandagavond 23 uur.