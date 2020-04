Tour Amical houdt sabbatjaar door coronacrisis Toon Verheijen

17 april 2020

11u14 0 Brasschaat Het zat er een beetje aan te komen, maar de organisatie van de Tour Amical heeft definitief beslist een kruis te maken over deze editie. De 350 wagens zullen dus niet van Berlijn naar Sint-Petersburg rijden en ook het Antwerp Classic Car Event in het park van Brasschaat is afgelast. Alles verschuift nu naar 2021.

“We vinden het natuurlijk erg jammer en het heeft wel degelijk een behoorlijke impact op onze organisatie”, zegt Manu Stappaerts. “Maar we kunnen door de coronacrisis gewoon niet anders. Gezondheid en veiligheid gaan boven alles”, aldus organisator Manu Stappaerts. “ACCE neemt noodgedwongen een sabbatjaar. Jammer, want het zou net ons 10de jubileum zijn. Tour Amical stellen we uit naar volgend jaar. De nieuwe editie zal plaatsvinden 11 tot en met 19 mei 2021. Het zal om het zelfde traject gaan zoals we dat nu hadden uitgestippeld van Berlijn naar Poznan en Gdansk (Polen), via Kaliningrad naar Palanga (Litouwen), Riga (Letland), Tallinn (Estland) om te eindigen in Sint-Petersburg (Rusland). Het was een hele klus maar gelukkig hebben we goede regelingen kunnen treffen met alle hotels en dergelijke.” Aan de Tour Amical zouden 350 wagens of 700 deelnemers deelnemen.

Tour Sicilia

De Tour Sicilia, nog een initiatief van Tour Amical, gaat eind september tot nader order wel gewoon door. De organisatie is ook volop bezig met een nieuw initiatief dat als de omstandigheden het toelaten dit najaar wordt uitgerold: de Ronda De Amigos. D”eze winterzon-tour brengt telkens kleinere groepen van maximaal 25 classic cars naar prachtige plekken zoals Sierra Nevada, Sevilla, Ronda, Jerez de la Frontera en Marbella. Er worden zo’n tien verschillende afreisdata ingepland in oktober, november en december”, zegt Stappaerts nog.

De nieuwe datum voor Antwerp Classic Car Event in Brasschaat wordt 8 en 9 mei 2021.