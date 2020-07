The Day Before Tomorrow gaat digitaal met livestream van drie uur: “Zo blijven we toch beetje in de sfeer” Toon Verheijen

15 juli 2020

12u32 0 Brasschaat Covid-19 gooide ook roet in het eten van het festival The Day Before Tormorrow, stilaan een klassieker in Brasschaat . De organisatie probeert dat een beetje goed te maken bij de fans met een drie uur durende livestream. Donderdag zullen de fans tussen 19 en 22 uur kunnen genieten van hiphop, house en pop thuis in plaats van op de parkweide in Brasschaat. TDBT verwent de 250 eerste bestellers van de earlybird-tickets op de koop toe met een tof partypakket voor thuis.

“We wilden vooral onze trouwe fans toch iets geven om een beetje in de sfeer te blijven van The Day Before Tomorrow”, zegt organisator Mark Reijntjes. “Daarom laten we donderdag DJ Team Gomoris, Dj Mystique b2b Dj Makasi, Dave Lambert & Sakso en DJ F.R.A.N.K op hen los. De livestream van The Day Before Tomorrow ‘Sunset Edition’ wordt professioneel gecapteerd met vijf camera’s en een drone. De uitzendingen gebeuren live op de Facebookpagina’s van The Day Before Tomorrow en de gemeente Brasschaat, Kasteel van Brasschaat, JM catering en Mini Centrauto. De radio’s Park FM en FG Radio zenden TDBT ‘Sunset Edition’ eveneens live uit.”

Kosteloos

Ook leuk voor de organisatie: de dj’s draaien helemaal gratis. Leverancier Nextar verzorgt kosteloos de opbouw van de dj booth, licht en geluid. “De eerste 250 personen die een earlybirdticket bestelden, krijgen van ons ook een rijkgevulde goodiebag om het feest thuis compleet te maken. De winnaars zijn persoonlijk verwittigd. En volgend jaar hopen we iedereen op donderdag 15 juli weer te mogen ontmoeten in Brasschaat.”

https://www.facebook.com/thedaybeforetomorrowfestival/