Testament, begrafenis, wilsbeschikking euthanasie of orgaandonatie: advocate lanceert ‘zorgkaft’ Toon Verheijen

14 januari 2020

16u44 0 Brasschaat Advocatenkantoor Advox biedt haar cliënteel voortaan de ‘zorgkaft’ aan. Daarin staan alle mogelijke persoonlijke keuzes in rond successieplanning, belangenbehartiging, het medische traject en andere specifieke wensen, tot zelfs de begrafenis toe. “We willen mensen vooral rust geven over het verdere verloop van hun leven”, zegt advocate Renate Proost.

Renate Proost is sinds 1990 verbonden aan de balie in Antwerpen en was de voorbije twaalf jaar voornamelijk actief in de successieplanning en bewindvoering. Sinds twee jaar is ze vennoot in het advocatenkantoor Advox. “Een hele tijd geleden had ik heel wat gesprekken met een alleenstaande dame”, zegt Renate Proost. “Ze had heel wat vragen over de toekomst. En ik merkte dat ook bij anderen. Wat als ze ziek worden of in een rusthuis terechtkomen? Wat als ze (plots) overlijden? Mensen kennen wel een zorgvolmacht, een testament of een verklaring van voorkeur, maar er is nog veel meer. Dat bracht me op het idee om een bundel samen te stellen waarin alles is opgenomen.”

Zorgkaft

Die bundel kreeg uiteindelijk de naam ‘zorgkaft’. “Daarin zitten alle documenten rond testament, schenkingen en huwelijkscontracten en nog veel meer. We vullen de kaft ook aan met informatie over wat die persoon belangrijk vindt in zijn leven en waarmee rekening moet worden gehouden.”

Rust geven

Het samenstellen van de zorgkaft neemt een hele tijd in beslag. De mensen krijgen de kaft mee naar huis, maar alle informatie wordt ook digitaal opgeslagen.