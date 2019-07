Terrasbrand snel geblust Patrick Lefelon

06 juli 2019

Aan de Augustijnslei is zaterdagmorgen brand uitgebroken op een terras aan de achterkant van een woning. De oorzaak is voorlopig nog onbekend. Door de brand sprong ook een raam stuk en drong de rook binnen tot in de woning. Er vielen geen gewonden.