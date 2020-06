Technische diensten voortaan samen onder één dak Toon Verheijen

12 juni 2020

16u49 0 Brasschaat Het technisch centrum Ploegsebaan en het technisch centrum De Mortel zitten voortaan onder 1 dak in De Mortel. Beide zaten jaren op twee verschillende locaties, maar door de twee samen te voegen wil de gemeente Brasschaat vooral de efficiëntie verhogen.

Door alle technische diensten zoals de vervoersdienst, afvalophaling, uitleendienst en groendienst samen te voegen op één plaats, is het de bedoeling dat de diensten ook vlotter gaan werken. “Om de samenwerking te doen slagen, organiseerde de gemeente een interne workshop om de visie, missie en waarden van de technische diensten te bepalen”, zegt schepen Goele Fonteyn (N-VA). “De leuze Toppers van Brasschaat vloeide hieruit voort en pronkt op een gigantische banner aan de inkom van het vernieuwde technisch centrum in De Mortel.”

Afscheid

De werken startten in 2018. Het bestaande gebouw werd uitgebreid en er werd een nieuw gebouw bijgezet. Tijdens de coronacrisis werd er, in de mate van het mogelijke, verder gewerkt om het gebouw tijdig af te krijgen voor de voorziene verhuisdatum. Vrijdagmorgen namen de lassers, garagisten, afvalophalers en de medewerkers van de vervoer-, uitleen- en milieudienst afscheid van hun vertrouwde plek aan de Ploegsebaan. Ze reden voor de gelegenheid in stoet en onder politiebegeleiding van hun oude werkplek naar de nieuwe.

Geen feest

Het voorziene grote openingsfeest in De Mortel kon helaas door corona niet plaatsvinden. Dat wordt uitgesteld naar later op het jaar. Omwonenden worden dan ook uitgenodigd voor een hapje, drankje en kleine rondleiding in het nieuwe gebouw.