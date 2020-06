Te kleine kinderfietsen krijgen tweede leven bij de fietsbib Toon Verheijen

10 juni 2020

10u08 0 Brasschaat Beweging.net start in Brasschaat een fietsbieb op en is daarvoor op zoek naar vrijwilligers én naar tweedehands kinderfietsen. Fietsen kunnen nu al binnengebracht worden zodat ze hersteld kunnen worden tegen de opstart eind augustus.

Wie meer dan een kind heeft, weet dat het aanschaffen van fietsen een redelijke dure grap kan zijn. Met het initiatief van de fietbib wil Beweging.net daar iets aan doen in Brasschaat. Het principe is eenvoudig: je huurt goedkoop een fietsje en minder goede tweewielers belanden op het containerpark en krijgen een tweede leven. “We waren al een tijdje bezig met het idee, maar door de coronacrisis is het allemaal wat achteruit geschoven”, zegt initiatiefnemer Bob Geysen. “We hebben voorlopig een kleine opslag en herstelruimte voorzien bij mij thuis aan de Isenbaertlei 18. Daar kunnen de fietsen binnengebracht worden. Het uitlenen zelf willen we op een meer centrale plaats doen in Brasschaat.”

Mix

Wie een kinderfiets heeft, mag die dus nu al brengen zodat die kan nagekeken en indien nodig hersteld kan worden. Het eerste uitleenmoment zal op 29 augustus plaatsvinden, vlak voor de start van het nieuwe schooljaar. “Daarna is het de bedoeling dat we één keer per maand een zaterdag voorzien waarop fietsen afgehaald kunnen worden. Wie een fietsje komt halen, betaalt 20 euro waarborg en dan nog 20 euro huur per jaar. We proberen een mix te creëren van 50 procent kansarme en 50 procent niet-kansarme gezinnen. We hebben een startkapitaal voorhanden en door middel van giften willen we personen in armoede extra ondersteunen.”

Vrijwilligers

De initiatiefnemers zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die de fietsjes mee willen repareren, mee willen instaan voor de administratie of die de fietsbib enkele uren per maand kunnen open houden. Meer info via fietsbieb.brasschaat@gmail.com of 03 295 63 40 (Carina Verster-Rotthier).