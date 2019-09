Stoppen poets- en karweidienst blijft gemoederen verhitten: actievoerders protesteren aan gemeentehuis. “We waren echt meer dan een poetsvrouw” Toon Verheijen

30 september 2019

20u54 2 Brasschaat Het stopzetten van de gemeentelijke poets- en karwei blijft de gemoederen verhitten. Een 150-tal actievoerders, waaronder het personeel zelf én alle oppositiepartijen, lieten voor aanvang van de gemeenteraad massaal hun stem horen. Maar is vooral het personeel dat nog altijd zwaar aangeslagen is. “Tot twee maanden geleden hebben ze nog mensen aangeworven en dan nu dit. Het doet ons nog altijd pijn. We waren en zijn meer dan zomaar een poetsvrouw”, klinkt het bij Mireille Eichinger (53). Uiteindelijk werd het punt goedgekeurd met oppositie tegen meerderheid maar wel met een onthouding bij de meerderheid.

Enkele weken geleden maakte het gemeentebestuur bekend dat de bestaande poets- en karweidienst, die alles samen een zestigtal personeelsleden telt, zou ophouden te bestaan met een uitdoofbeleid de komende vijf jaar. De karweidienst zal al stoppen op 1 januari 2020, maar die enkele personeelsleden gaan dan over naar de technische dienst/groendienst. Het lokte meteen heel wat verontwaardigde reacties uit bij het personeel, bij klanten en bij de oppositiepartijen PvdA, Brasschaat2012, Vlaams Belang én CD&V. Ze vormden tijdens de actie één front tegen de meerderheid. Maar tijdens de actie blijkt vooral dat het personeel nog altijd zwaar is aangeslagen. “Aangeslagen en boos”, vertelt de 53-jarige Mireille Eichinger. Ze werkt twaalf jaar voor de poets- en karweidienst. “Welke reden is hier echt voor ? We hebben er het raden naar. Tot twee maanden geleden hebben ze zelfs nog mensen aangenomen. Het doet vooral pijn omdat we meer waren dan poetsvrouwen. We hadden een speciale band met onze klanten. We deden af en toe zelfs buiten de uren iets voor hen.” De gemeente belooft dat de personeelsleden begeleid zullen worden naar de privé of naar een andere dienst binnen de gemeente. “Maar wat is het alternatief ? Poetsen in schoolgebouwen? Voor veel alleenstaanden met kinderen gaat dat niet. Weet je wat erg is? Onze job hangt hier puur van een politieke beslissing af.”

Uithalen

De oppositie haalde tijdens hun speeches tijdens de actie hard uit en vooral afscheidnemend burgemeester Jan Jambon (N-VA) was kop van jut. “Job, jobs, jobs. Dat waren de woorden die Jan Jambon uitspraak bij het bekendmaken van het regeerakkoord”, vertelt Rob Eeman van PvdA. “In Brasschaat telt dat blijkbaar niet. Het personeel was de ideale verbindingspersoon tussen het OCMW en haar klanten. Ze waren ook dikwijls een vertrouwenspersoon. Ze deden zoveel meer dan poetsen zoals af en toe eens een boodschap, ze helpen bij andere huishoudelijke taakjes of gewoon eens goed luisteren.” Dezelfde woorden waren ook te horen bij Bart Brughmans (CD&V) – die zelf twaalf jaar voorzitter van het OCMW is geweest – Luc Van Der Schoepen van Vlaams Belang en Inge Hermans van Brasschaat 2012. Inge Hermans is ook duidelijk. “Er wordt een uitdoofscenario op tafel gelegd dat zal lopen over vijf jaar, waarbij de economische argumenten, om tegen 2026 een besparing te bekomen van 361.483 euro het enige doel lijken. Daarnaast is er in heel de nota niet de minste schijn van duidelijkheid over de loon –en arbeidsvoorwaarden voor het bang afwachtende personeel.”

Respect

Uiteindelijk werd het punt toch goedgekeurd. Schepen Karina Hans bleef ook haar standpunt verdedigen. “We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan”, zegt Karina Hans. “Wij hebben met verschillende organisaties gesprekken gehad om het personeel over te nemen zoals Villers, Familiehulp, Zorgbedrijf Brasschaat en nog een zelfstandige organisatie. Bovendien zitten we in Brasschaat met niet minder dan 28 bureaus die werken met dienstencheques. Uiteindelijk kozen we niet voor een overname door een bedrijf, maar laten we het personeel vrij in de keuze. Elke poetsdame krijgt van onze dienst HRM een individuele begeleiding met een groot aanbod van mogelijkheden. Dames die op pensioen gaan binnen die 5 jaren mogen blijven tot hun pensioen. Open functies binnen onze interieurverzorgende diensten worden eerst aan hun aangeboden. Ook administratieve functies moeten kunnen mits ingangsexamen. De beslissing van het uitdoofscenario poets en karweidienst is menselijk zwaar te noemen, maar ik ben ervan overtuigd dat we iedereen met respect en op een warme correcte wijze kunnen verder helpen naar een volgende tewerkstelling.”