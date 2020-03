Stoffenheide roept vrijwilligers op om mondmaskers te maken Toon Verheijen

17 maart 2020

11u45 3 Brasschaat De winkel en webshop Stoffenheide in Maria-ter-Heide Brasschaat doet een oproep aan vrijwilligers om – liefst massaal – mondmaskers te maken voor thuisverplegers.

De zaakvoerster heeft enkele patronen op hun website geplaatst die gedownload kunnen worden. “We willen de mondmaskers maken voor de hulpverleners die ze nu echt nodig hebben”, klinkt het. “De meest geschikte stoffen zijn tetra en katoen. Maskers kunnen bakkerij Mortier in Maria-ter-Heide worden afgezet.” Naast het patroon stelt Stoffenheide ook stof ter beschikking met een fikse korting. “Wat je nodig hebt is een naaimachine, naaigaren en biais of elastiek."

Meer info http://www.stoffenheide.be