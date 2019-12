Stichting De Kleine Strijders bezorgt jonge patiëntjes AZ Klina een speelgoedpakket Ewoud Meeusen

11 december 2019

15u42 0 Brasschaat Woensdag schonk stichting De Kleine Strijders speelgoedpakketten aan de kinderafdeling van het AZ Klina in Brasschaat. Op die manier willen Toon Verheijen en Joyce De Sager het ziekenhuisverblijf van jonge patiëntjes veraangenamen: “De pakketten zijn zo samengesteld dat de zieke kindjes met hun broers en zussen kunnen spelen”, vertelt Toon.

Het leek wel een vroeg kerstcadeau te zijn. Stichting De Kleine Strijders bezorgde de kinderafdeling van het AZ Klina speelgoedpakketten. Die zijn niet alleen bestemd voor de jonge patiëntjes, maar ook hun broertjes en zusjes. De stichting dacht met verzorgingssets daarnaast aan de ouders: “Dit is een prachtig initiatief. We zijn de stichting erg dankbaar”, zegt Marijke Michielsen, de hoofdverpleegkundige op de kinderafdeling.

Positieve energie

De leuze van stichting De Kleine Strijders is ‘Zodat elk kind, kind kan zijn’. Dat probeert ook het AZ Klina te verwezenlijken. Daarin speelt Greet Augustyns, de spelbegeleider op de kinderafdeling, een belangrijke rol: “Met blokjes, kleurplaten of boekjes kunnen de kinderen zich creatief uitleven. Door te spelen, voelen de jonge patiëntjes zich automatisch beter. Dat heeft ook zijn uitstraling op zijn ouders. Met deze speelgoedpakketten zullen ze heel blij zijn”, vertelt Greet.

De kleine attenties betekenen een extra ondersteuning voor de jonge patiëntjes, hun broers, zussen en ouders. In een stressvolle situatie als een ziekenhuisopname is dat ook nodig. Als oprichters van stichting De Kleine Strijders kunnen Toon Verheijen en Joyce De Sager daarover meespreken: “In september 2016 kregen we een tweeling. Alles ging goed, tot bij Maartje hartruis werd vastgesteld. Ze werd met een zware hartafwijking naar het Universitaire Ziekenhuis in Leuven gebracht, waar ze maandenlang op intensieve zorgen verbleef. Daar werd ze fantastisch behandeld, maar we merkten dat er weinig aandacht ging naar de ouders, broers en zussen, hoewel zij daar ook van afzien. Dat is geen enkel verwijt, maar met onze stichting willen we het ziekenhuisverblijf aangenamer maken en wat stress wegnemen”, besluit Joyce. De strijdersmedailles, speelgoedpakketten en verzorgingssets zullen daar hoe dan ook toe bijdragen.