Steven Broos stopt na 25 jaar met politiek: “Ik ga opnieuw studeren” Toon Verheijen

25 juni 2019

11u36 2 Brasschaat Na een carrière van 25 jaar als gemeenteraadslid, heeft Steven Broos (Brasschaat 2012) besloten om ermee te stoppen. “De combinatie gezin, werk, politiek én studeren is onmogelijk.”

Steven Broos stapte in 1994 in de politiek. Steven was toen voorzitter van de jeugdraad en groepsleider van scoutsgroep Jobertus. Later werd hij 10 jaar lang voorzitter van VU-ID. In 2000 kwam hij voor de eerste keer op bij de gemeenteraads¬verkiezingen. Hij werd toen vanop de 7de plaats net niet verkozen, maar als voorzitter was hij betrokken bij de beleidsdeelname van VU-ID met als schepen Wim Van der Steen. In 2006 werd hij verkozen als gemeenteraadslid en sinds 2012 was hij fractieleider van Brasschaat 2012.

“Het was een moeilijke beslissing, maar ik wil volgend jaar opnieuw gaan studeren”, zegt Steven Broos. “En dan moet je soms drastische beslissingen nemen. De combinatie gezin, werk, politiek én studeren is onmogelijk. Vandaar deze keuze.’ Steven zal na een schakeljaar starten aan de masteropleiding Opleidings- en Onderwijswet¬en¬schappen aan de Universiteit Antwerpen. ‘De kennis van deze opleiding kan ik dagelijks toepas¬sen als directeur financiën en organisatie van het Sint-Eduardusinstituut in Merksem.’

Steven wordt als gemeenteraadslid opgevolgd door Kasper Vanpoucke.

