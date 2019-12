Stedelijk Lyceum hoopt nog altijd op reïntegratie van Lindsay op school: “Wij willen zeker gesprekken verder blijven zetten” Toon Verheijen

09 december 2019

19u49 0 Brasschaat Het Stedelijk Lyceum in Merksem hoopt nog altijd dat het samen met de 13-jarige Lindsay en haar ouders kan werken aan een terugkomst naar school. Afgelopen weekend liet haar vader ontvallen dat ze misschien toch naar een andere school zou gaan. “We blijven de gesprekken verder zetten”, klinkt het bij woordvoerder Wim Mangodt van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Sinds de zware aanval begin november in de omgeving van de school, zit de 13-jarige Lindsay thuis. Dankzij haar ouders en de begeleiding van Ellen Somers geraakte ze er een beetje bovenop, maar de testdag vorige week op school maakte het opnieuw wat moeilijker. Haar papa liet zelfs ontvallen dat ze misschien beter naar een andere school zou gaan.

“We zijn geschrokken, want in onze ogen hebben we toch altijd open gestaan voor de dialoog en werden er altijd maatregelen genomen in overleg”, zegt Wim Mangodt van het Stedelijk Onderwijs. “We hebben ook niet stilgezeten de voorbije weken. We hebben zo goed mogelijk Lindsay proberen te helpen net als alle andere leerlingen op school. De procedures van de tuchtsancties en tuchtmaatregelen zijn ook helemaal afgerond. Welke dat zijn kunnen we niet zeggen gezien de privacy. We zetten nu vooral in op sensibiliseren en het vermijden dat het ooit nog eens zal gebeuren.”

Verderzetten

De school werkt ook nog altijd nauw samen met het wijkteam van de politie, het CLB en andere externe organisaties. Dat de school de absolute veiligheid niet kan waarborgen, wil Mangodt enigszins nuanceren. “Er zijn daarover afspraken gemaakt met het wijkteam. Maar het is natuurlijk nooit honderd procent uit te sluiten dat mensen elkaar tegenkomen. We zullen de gesprekken blijven verderzetten.”