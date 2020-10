Stadsgids Tanguy Ottomer is op zoek naar de geschiedenis van Brasschaat Annelin Marien

08 oktober 2020

12u33 0 Brasschaat Verhalen, anekdote’s, oude foto’s uit privé-archieven,... Stadsgids Tanguy Ottomer doet een oproep aan alle Brasschatenaars om ze hem te bezorgen. Hij wil namelijk twee routes uitstippelen met als leidraad: de geschiedenis van Brasschaat. “Alles is welkom: de belachelijkste anekdotes zijn meestal juist de leukste!”

Tanguy Ottomer, stadsgids van Antwerpen, wijkt uit naar Brasschaat. De gemeente vroeg hem om twee routes uit te stippelen, een fietsroute en een wandelzoektocht, dus is Ottomer op zoek naar oude foto’s, verhalen en anekdotes over Brasschaat. “Het is de bedoeling dat je de fiets- en wandelroute zelf kan doen met een brochure, maar ik wil zelf ook graag gegidste rondleidingen geven”, aldus Ottomer. “Ik heb al veel info bij de heemkundige kring kunnen vinden, maar ik ga voor de kers op de taart. De leukste foto’s en verhalen van vroeger komen toch uit het privé-archief van de trouwe Brasschatenaars?”

Tanguy Ottomer is zelf niet afkomstig uit Brasschaat, maar kent bijvoorbeeld het openluchtzwembad nog goed. “Daar ging ik vaak naartoe, het was de ‘place to be’ wanneer het mooi weer was”, vertelt Ottomer. “Nu is het er een binnenzwembad geworden. Naar zulke verhalen en foto’s van vroeger ben ik op zoek. Alles is welkom: de belachelijkste anekdotes zijn meestal juist de leukste!”

Wie een leuke foto, anekdote of verhaal heeft, mag dat zo snel mogelijk (liefst nog voor 18 oktober) doorsturen naar info@beroepsbelg.be.