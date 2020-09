Sportoase Elshout klokt af op 45.000 bezoekers Toon Verheijen

07 september 2020

18u40 3 Brasschaat Sportoase Elshout heeft tijdens de zomermaanden juli en augustus 45.000 bezoekers aangetrokken. “We blikken tevreden terug op deze bizarre periode”, zegt directeur Michael Schouwaerts van Sportoase.

Sportoase Stede Akkers was op 12 maart de eerste om te beslissen om de sportcomplexen te sluiten. In totaal bleven de zwembaden en fitnesscentra 110 dagen gesloten om uiteindelijk op 1 juli terug de deuren te mogen openen. “De start was aarzelend, maar gaandeweg hebben de mensen toch vertrouwen gekregen in onze manier van werken en de genomen maatregelen”, zegt Michael Schouwaerts. “We hebben ook heel wat gedaan. Een nieuw systeem van online reserveren, de lichaamstemperatuur meten, duidelijke signalisatie, ontsmettingsmogelijkheden, een aangepast poetsschema, een luchtcirculatie met 100 procent buitenlucht. En dan is er uiteraard nog het ontsmettend effect van de chloor als extra factor.”

45.000 bezoekers

Stede Akkers trok in totaal 45.000 bezoekers waarvan 34.000 voor het zwembad en 11.000 voor de fitness en de groepslessen. Het dagrecord was op 12 augustus met 1.488 bezoekers. “Het heeft uiteraard weinig zin om te gaan vergelijken met voorgaande jaren omdat we terugvielen op zo’n 30 procent van de capaciteit”, zegt Michael Schouwaerts. “Maar we zijn blij dat we 7 dagen op 7 een gezonde en comfortabele sportomgeving hebben kunnen aanbieden aan onze bezoekers. In september zullen ook de scholen en de clubs weer opstarten. Ook onze zwemschool gaan we uitbreiden.”