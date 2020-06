Speelplein Zegelei heringericht met knipoog naar het militaire verleden van de wijk Toon Verheijen

10 juni 2020

Het speelterrein aan de Zegelei in Brasschaat is in een nieuw jasje gestoken na overleg met de buurtbewoners.

“Het resultaat is een avontuurlijk en stoer hindernissenparcours en we hebben ook een vogelnestschommel opgehangen”, zegt schepen Adinda Van Gerven (N-VA). “Het is een beetje een verwijzing naar de eerste bewoners van de wijk, de militairen. In een volgende fase wordt ook de rechterkant van het speelterrein aangepakt. Daar komen nog een picknicktafel en een beweegbank. We hopen dat het een aangenaam rustpunt wordt voor de vele voorbijgangers.”

Het project heeft negentienduizend euro gekost. Het materiaal is weer- en vandalismebestendig.