Sluikstorter dumpt volledig salon Toon Verheijen

13 juli 2019

19u09 5

Voorbijgangers in de Miksebaan schrokken zich zaterdagnamiddag een hoedje toen ze een sluikstort opmerkten pal naast de weg. Een onbekende had er een volledig salon neergegooid samen met wat kartonnen dozen en wat plastic. De gemeente en de politie zijn op de hoogte gebracht. Als de sluikstorter dit bewust heeft gedaan, heeft de man de nodige risico’s op betrapping genomen. De Miksebaan is op een namiddag een best drukke weg.

Meer over Miksebaan