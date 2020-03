Slang met verbrijzelde kop gedumpt in GFT-container Toon Verheijen

11u44 6 Brasschaat Het Opvangcentrum voor Wilde Dieren in Nood in Kapellen/Brasschaat kreeg maandag een opmerkelijke oproep. Een afvalophaler had per toeval een slang ontdekt in een GFT-container in Brasschaat. Het dier bleek uiteindelijk een verbrijzelde kop te hebben. Hoewel het dier op de lijst staat van reptielen die gehouden mogen worden, is de politie wel een onderzoek gestart.

Het was een vrij opmerkelijke oproep die ze kregen bij het VOC in Kapellen/Brasschaat. Een ophaler van Igean die mee een ronde aan het doen was in Brasschaat, ontdekte per toeval een slang in een GFT-container. Omdat de container vrij licht aanvoelde, opende de ophaler de bak en zag tot zijn verbazing op de bodem van de container een slang liggen met veel bloed. “Het was niet zeker of het dier nog leefde dus we zijn meteen ter plaatse gegaan”, klinkt het bij het VOC. “Het ging om een Acrantophis dumerilj of een Madagaskar boa. We zijn er meteen mee naar de dierenarts gegaan. Die kon alleen maar vaststellen dat het dier overleden was en dat het hoofd verbrijzeld was. Vermoedelijk heeft het dier een slag op het hoofd gekregen.”

Positieflijst

De boa behoort tot de familie van de reuzenslangen en kan twee tot drie meter lang worden. De madagaskar-boa komt alleen voor op het Afrikaanse eiland Madagaskar en enkele omliggende eilandjes. Het voedsel bestaat uit kleine zoogdieren en vogels. Sinds 1 oktober 2019 bestaat er een lijst in België voor het houden van reptielen. De reptielen die niet op deze lijst staan, mag je niet verhandelen of houden. De lijst bevat 422 reptielensoorten: 249 soorten hagedissen, 107 soorten slangen en 66 soortenschildpadden.

Onderzoek

“We hebben de vermoedelijke eigenaar kunnen identificeren”, zegt Tina Bruggeman van de politie Brasschaat. “We zijn volop met het onderzoek bezig naar de omstandigheden waarin het dier leefde en hoe het bij de eigenaar is geraakt. Want je mag het wel houden, maar dat moet ook in de juiste omstandigheden gebeuren. Bovendien was er ook sprake van zware verwondingen aan de kop dus is er mogelijk ook sprake van dierenmishandeling. Daarnaast is er nog het feit dat het dier gedumpt is in een afvalcontainer en dat is ook niet de juiste manier. We hopen er eind deze week meer duidelijkheid over te hebben.”

De lijst van reptielen die gehouden mogen worden:

https://www.huisdierinfo.be/sites/default/files/atoms/files/Lijst%20reptielen%20Bijlage%20BVR%2022.03.2019.pdf