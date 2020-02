Site GILO Kaart ondergaat ware metamorfose: gemeente Brasschaat stelt plannen voor aan buurt David Acke

09 februari 2020

15u13 0 Brasschaat Tijdens een infomoment hebben buurtbewoners kennis kunnen maken met de grootse plannen om de site van d e gemeenteschool GILO Kaart, Giko Kaart, vrije basisschool De Vlinder en zaal Berkenhof volledig her in te richten. Beide scholen krijgen nieuwe gebouwen, er komen 103 woonunits, een gloednieuwe sporthal en een Berkenhof 2.0. “Dit project komt er met oog naar de toekomst”, klinkt het bij de gemeente.

Veel volk zondagochtend in gemeenteschool GILO De Kaart. Heel wat buurtbewoners waren nieuwsgierig naar de plannen die de gemeente heeft met de site. En die plannen mogen best groots genoemd worden. Volgens schepen Myriam Van Honste (Open VLD) zullen de werken een positieve impact hebben op de buurt. “We zijn vertrokken vanuit het idee om de Vrije Basisschool De Vlinder en de gemeenteschool GILO Kaart en Giko Kaart nieuwe gebouwen te geven. Beide schoolgebouwen zijn gewoon op. Het gebouw van de gemeenschapsschool zal volledig gesloopt en nadien opnieuw opgebouwd worden. De gebouwen van de Vrije Basisschool De Vlinder zal gerenoveerd worden. Nadien zijn we als gemeente beginnen nadenken over de toekomst en beslisten we om meteen heel de buurt aan te pakken.”

Nieuwe sporthal

Naast de nieuwe schoolgebouwen komt er ook een sporthal. “Die sporthal zal door beide scholen gebruikt worden. Maar na de schooluren zal iedereen er terecht kunnen om te sporten. Ik denk aan sportverenigingen maar ook aan particuliere sporters. Dat vanuit het idee om de sporthal multifunctioneel in te zetten. Welke sporten er aan bod zullen komen, kan ik niet meteen zeggen maar het zal gaan op een breed aanbod”, verzekert Van Honste. Naast de sporthal zal ook de polyvalente zaal Berkenhof verbouwd worden tot een Berkenhof 2.0. “Ook hier met het idee dat de zaal gebruikt zal kunnen worden door de buurt. Er zal een podium komen dat uiterst geschikt is voor theater en muziek.”

Vervolgens komt ook het aspect wonen aan bod. Dit zal misschien wel de meest ingrijpende verandering zijn. Vooral ook naar mobiliteit toe. Al nuanceert de schepen dat wel. “Er komen 103 woonunits maar dat mag je niet zien als 103 woningen. Het gaat om appartementen, kangoeroewoningen, een cohousing project en begeleid wonen. Voor deze units komt er een ondergrondse parking voor een zeventigtal wagens. Dat zal extra verkeer met zich meebrengen maar we zien een positieve evolutie waarbij jongeren steeds minder de wagen gebruiken. Ook het principe van deelmobiliteit is aan een opmars bezig dus binnen 10 jaar zal er helemaal anders naar mobiliteit gekeken worden. En dat is wat dit project wil doen: kijken naar de toekomst”, aldus schepen Van Honste.

Budgetneutraal

En wat kost zo een project aan de gemeente? “Dit project is budgetneutraal. Dat betekent dat we als gemeente geen extra middelen op tafel moeten leggen. De woonunits worden gerealiseerd door een project ontwikkelaar en de scholen komen met geld vanuit onderwijs. Daar komen dan ook nog subisidies bij vanuit Vlaanderen.”

De nieuwe scholen moeten klaar zijn in 2022, net als de sporthal. De woonunits zullen opgeleverd worden in 2024-2025.