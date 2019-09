Shana Claessens (29) legt eed af als gemeenteraadslid Toon Verheijen

20 september 2019

10u41 0

Shana Claessens (29) heeft de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V in de gemeenteraad van Brasschaat. Binnenkort zal ze wel weer even verdwijnen, want Shana en haar verloofde verwachten in november hun eerste kindje. “Begin november zullen wij ons gezinnetje uitbreiden. Ik zal de eerste maanden na mijn eedaflegging er even tussenuit zijn om me volledig te focussen op ons kindje. Daarna ga ik er volop voor en zet ik me in voor jongeren en jonge gezinnen. Nu ik zelf hier een gezinsleven start, wil ik de stem zijn voor jonge ouders in onze gemeente”, vertelt Shana. Het jonge gemeenteraadslid komt overigens niet onbeslagen op het ijs. Ze werkt als parlementair medewerker bij Jef Van den Bergh in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ze voornamelijk de thema’s mobiliteit & verkeersveiligheid mee opvolgt. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stond ze op de tweede plaats en werd ze eerste opvolger. Nu Babs de Vocht wegens professionele redenen ontslag neemt uit de gemeenteraad, neemt de jonge vrouw haar plaats in.

Meer over Shana Claessens

politiek