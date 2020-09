Schoten aan Italiaans restaurant in Brasschaat niet gelinkt aan Antwerps drugsmilieu Sander Bral

15 september 2020

De pistoolschoten die gisteravond werden gemeld op de Kapelsesteenweg in Brasschaat kwamen uit een alarmpistool. Dat bevestigt de woordvoerder van het parket. In eerste instantie werd er gedacht dat het Antwerpse drugsgeweld zich verplaatst had naar Brasschaat, maar dat blijkt niet te kloppen. "Het incident lijkt te kaderen in de privésfeer van het Italiaanse restaurant waar de schoten werden afgevuurd."



Maandag rond middernacht werd een aantal schoten gelost aan een Italiaans restaurant op de Brasschaatse Kapelsesteenweg, tussen de Gezondheidslei en de Carolinalei. De politie kwam massaal ter plaatse met het gerechtelijk labo, dat een sporenonderzoek kwam uitvoeren. “Het incident kadert vermoedelijk in de privésfeer en heeft dus niets te maken met drugsgeweld”, verklaart Kristof Aerts van het parket. “Rond middernacht liep iemand, mogelijk de uitbater van het restaurant, naar buiten en vuurde zes keer met een alarmpistool in de lucht. Er zijn dus geen gewonden gevallen en er is geen schade.”

Minstens vier hulzen zouden gevonden zijn op straat. Getuigen zeggen dat ze een witte Peugeot meteen na het voorval zagen wegrijden. Of de auto verband houdt met de schoten is nog niet duidelijk. Het ongeval heeft dus waarschijnlijk geen link met het drugsmilieu in Antwerpen.

De eigenaars van de zaak baatten tien jaar een gelijknamig restaurant uit in Merksem voor ze naar Brasschaat verhuisden. Het restaurant staat bekend om zijn authentieke Italiaanse keuken.