Scholieren fietsen veilig naar school dankzij schoolroutekaart Toon Verheijen

18 september 2020

21u13 0 Brasschaat De zesdejaars van GIBO Mariaburg hebben vrijdag samen met het gemeentebestuur de digitale schoolroutekaart gelanceerd. De leerlingen fietsen samen een veilige fietsroute.

“In 2019 hielden we een grootste digitale bevraging bij ouders, leerlingen en leerkrachten over de mobiliteitsknelpunten op weg naar school. Daarbij konden ook de schoolroutes aangeduid worden”, zegt schepen Goele Fonteyn. “ De gemeente ontving ruim 200 meldingen vanuit 20 verschillende Brasschaatse scholen. Samen met politie verwerkten we deze meldingen 1 voor 1 en brachten we de veiligste routes naar school in kaart. Intussen zijn al verschillende van deze knelpunten opgelost.”

Aan de schoolpoort deelden leerlingen van Gibo Mariaburg ook fluorescerende hangers uit om aan de boekentas of jas te hangen.