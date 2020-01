Scholenproject Kaart toegewezen aan ‘Team Open Kaart’: “Twee nieuwe scholen, verschillende woonvormen, groen en veel speelruimte” Toon Verheijen

27 januari 2020

22u00 0 Brasschaat Het college van burgemeester en schepenen heeft het grote ‘Project Kaart’ toegewezen aan ‘Team Open Kaart’. De gemeente zal op 9 februari de details van het project kenbaar maken aan het grote publiek op een informatiemoment.

Het scholenproject Kaart is al enkele jaren in voorbereiding. Het gaat om de bouw van twee schoolgebouwen, woningen, groen en speelruimte. De bedoeling is dat buurtbewoners, ouders en de scholen alle informatie krijgen op 9 februari tijdens een groot informatiemoment, maar de gemeenteraadsleden kregen maandagavond in een besloten zitting al tekst en uitleg. “We kunnen al wel een tipje van de sluier lichten”, zegt schepen Goele Fonteyn (N-VA). “Er zullen dus twee schoolgebouwen komen met ruime en moderne leslokalen en voldoende speelruimte en voldoende groen. Het bos aan Middelkaart blijft ook behouden en zal dienst doen als schakel tussen de andere gebouwen. Het is ook de bedoeling dat het bos na de schooluren ook toegankelijk zal zijn.”

Berkenhof 2.0

De oude zaal Berkenhof wordt vervangen door een nieuwe zaal. Dat zal een grote polyvalente ruimte worden met een podium waar zowel de leerlingen van de scholen als verenigingen gebruik van mogen en kunnen maken. Daarnaast komen er ook verschillende woningen en verschillende woonvormen zoals cohousing, kangoeroewonen en zorgwonen. “De buurtbewoners zullen in het project zeker hun gading vinden op gebied van wonen, cultuur, groenvoorziening, vrijetijdsbeleving en sportactiviteiten. En er zal ook ruimte zijn voor een kinderopvang. De site wordt een toonbeeld van duurzaamheid doordat we werken met een warmtenet gevoed door onze eigen biomassa, door zonnepanelen en regenwaterrecuperatie. Aan de rand van de site voorzien we laadpalen en elektrische deelauto’s.”

Infomoment

Iedereen is op 9 februari welkom tussen 10 en 13 uur. Op verschillende infopanelen zal het project toegelicht worden. “Door middel van visualisaties op tablets maken we het project heel concreet. En voor de kinderen voorzien we de nodige animatie en ook een geanimeerde rondleiding door de verschillende scholen met toekomstbeelden. Het infomoment zal bij goed weer doorgaan op de speelplaats van Gilo de Kaart en bij slecht weer in de refter.”