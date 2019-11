Scholen gaan samen de strijd aan tegen drugs maar van speekseltesten is (voorlopig) geen sprake Toon Verheijen

21 november 2019

13u49 0 Brasschaat De verschillende scholen in Brasschaat hebben een gemeenschappelijk actieplan uitgewerkt rond de strijd tegen drugs. Het plan krijgt vooral een preventieve invulling. De verschillende scholen in Brasschaat hebben een gemeenschappelijk actieplan uitgewerkt rond de strijd tegen drugs. Het plan krijgt vooral een preventieve invulling. Van de speekseltesten is voorlopig geen sprake omdat niet alle scholen dat zagen zitten. Enkel het GIB houdt die wel achter de hand.

Het was voormalig burgemeester Jan Jambon (N-VA) die tijdens de zomer bekendmaakte dat de gemeente aan een globaal drugsactieplan werkte waarbij er nauw zou samengewerkt worden met de scholen. Na veel overleg is dat plan nu volledig op punt gezet. “Alle scholen zijn het er over eens dat je het probleem enkel kan aanpakken door ook goed samen te werken al zal iedereen nog wel altijd zijn eigen accenten leggen”, zegt schepen van Onderwijs Inez Ven (N-VA). “Die speekseltesten zijn op een bepaald moment ter sprake gebracht omdat het GIB die had aangekocht en in de kast had liggen voor in geval van nood. Daar is toen veel reactie opgekomen en andere scholen zagen dat ook niet meteen zitten. Het GIB heeft ze nog altijd wel en ze zullen bijvoorbeeld op buitenlandse reizen wel meegenomen worden voor het geval dat het écht nodig zou blijken te zijn.”

Controles

Bij de opmaak van het plan zijn niet alleen de scholen betrokken, maar ook de politie en de jeugddienst. “Het is nu vooral de bedoeling om preventief te werken”, zegt schepen Inez Ven. “Elke school zal ook een aanspreekpunt hebben waar bijvoorbeeld ouders terechtkunnen. En dat gaat dan niet om druggebruik op school, maar ook buiten de schoolmuren. We merken dat veel ouders toch ongerust zijn en niet altijd goed weten waar ze terechtkunnen met vragen. Mogelijk gaan we als gemeente ook nog een informatieavond geven naar de ouders toe om te spreken rond drugsverslaving, maar ook verslaving in het algemeen. We willen er ook voor zorgen dat de scholen als een veilige plek ervaren worden waar drugs of andere genotsmiddelen geen plaats krijgen.Als een leerling dan toch met een verslavingsproblematiek zit, moet het in een vertrouwde omgeving op de school zelf terechtkunnen voor persoonlijke opvang. De scholen zien voor zichzelf ook een belangrijke taak weggelegd in het weerbaar maken van jongeren. Zo is er veel sociale druk, waardoor sommigen de eerste aanraking met drugs niet kunnen afwenden.”

Privacy

De klemtoon ligt dus vooral op preventie, maar wanneer scholen merken dat de problematiek aanhoudt zal de politie ingeschakeld worden. “We willen de problematiek vooral positief benaderen”, zegt schepen Ven. “Met respect voor de privacy. Maar als de problemen blijven aanhouden, dan zullen er uiteraard sancties volgen. Zo zal er in geval van dealen de politie ook altijd op de hoogte gesteld worden, maar we willen toch zoveel mogelijk géén politie moeten laten komen binnen de schoolmuren.”

De ouders van de schoolgaande jeugd in Brasschaat zullen de komende dagen een brief mee naar huis krijgen waarin het nieuwe plan zal toegelicht worden.