Schakelzorgcentrum nabij AZ Klina vormt buffer voor ziekenhuiscapaciteit emz

30 maart 2020

17u40 0 Brasschaat De infrastructuur van de jeugdverblijven Bielebale wordt klaargemaakt om als schakelzorgcentrum zestig patiënten op te vangen. Die noodopvang nabij het AZ Klina in Brasschaat zal openen als de ziekenhuisopvangcapaciteit in de huidige crisisperiode onvoldoende wordt. De Zorgraad van de Eerstelijnszone Noorderkempen neemt de coördinatie op zich. Indien nodig kan het schakelzorgcentrum op 6 april operationeel zijn.

Op vraag van het Agentschap Zorg & Gezondheid worden er een dertigtal locaties verspreid op Vlaanderen voorbereid als een schakelzorgcentrum. Wanneer de toestroom van patiënten door de coronacrisis zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Die centra zorgen zo voor extra noodcapaciteit.

Het doelpubliek voor de schakelzorgcentra zijn mensen, zowel COVID-19-patiënten als anderen, die medisch gezien het ziekenhuis kunnen verlaten, maar nog niet naar huis kunnen, omdat ze daar geen continu zorg hebben. Ook betreft het coronapatiënten die het ziekenhuis mogen verlaten, indien ze klinisch opgevolgd worden en terug naar het ziekenhuis gebracht kunnen worden als hun situatie achteruit gaat. Daarnaast kunnen mensen vanuit de pré-triageposten van de huisartsen en in heel precaire situaties vanuit de thuissituatie zelf na een medische check bij de spoeddienst van het ziekenhuis naar de schakelopvang gestuurd worden in afwachting van ziekenhuisopname of een terugkeer naar huis.

Jeugdverblijf Bielebale

In de Noorderkempen nam de Zorgraad Eerstelijnszone Noorderkempen in samenwerking met de gemeentes uit de eerstelijnszone Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel daartoe het initiatief. De gemeentes en het dagelijks bestuur van de Zorgraad lieten bij het zoeken naar geschikte locaties hun oog vallen op de infrastructuur van Bielebale in Brasschaat, een toegankelijk jeugdverblijf met aangepaste voorzieningen voor andersvaliden. De lokale besturen zullen geld voorschieten voor het initiatief en staan borg voor de gemaakte kosten, aangezien de overheid nog werkt aan budgetten voor de schakelzorgcentra.

Netwerk

De Zorgraad neemt de coördinatie van het schakelzorgcentrum op zich. Die vzw vormt een brug tussen zorg, welzijn en lokale besturen. Het omvat vertegenwoordigers van lokale besturen, vijf mensen vanuit diverse organisaties in welzijn, zes verschillende zorgverleners die optreden voor elf beroepen uit de eerste lijn, drie ervaringsdeskundigen en afgevaardigden uit jeugdhulp, ziekenhuis AZ Klina en de Vereniging voor Personen met een handicap. “We hebben een bestuur met een groot engagement. Dankzij het netwerk dat we binnen dat orgaan hebben, kunnen we snel en in goed vertrouwen met elkaar in dialoog gaan en beschikken we over een brede crisis. Al van bij het begin van deze crisis werd duidelijk dat we elkaar nodig hebben en aanvullen in allerlei initiatieven. Dat we dan ook samen zullen ‘zorgen’ voor onze inwoners die in een schakelzorgcentrum zouden verblijven, vinden we niet meer dan normaal”, besluit apothekeres Cindy De Roeve, voorzitter van de Eerstelijnszone Noorderkempen.