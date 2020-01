Ruiterhal gesloten door stabiliteitsproblemen Toon Verheijen

22 januari 2020

15u42 0 Brasschaat Het gemeentebestuur heeft de Ruiterhal in het Gemeentepark met onmiddellijke ingang laten sluiten door stabiliteitsproblemen. De sluiting is vermoedelijk voor lange duur. Vorig jaar lanceerde de gemeente nog een projectoproep om mee na te denken over de toekomst van de Ruiterhal en het Louis De Winterstadion.

De gemeente liet onlangs een preventieve stabiliteitsstudie uitvoeren en die resultaten waren niet meteen positief. Er zijn stabiliteitsproblemen zonder direct instortingsgevaar, maar toch heeft het bestuur besloten de zaal met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd te sluiten. “De veiligheid van de bezoekers, gebruikers en het personeel primeren. Het advies van de ingenieur was om voorlopig zeker geen evenementen meer te laten doorgaan in de zaal", zegt schepen Carla Pantens (N-VA). “Als extra maatregel worden ook de personeelsleden die werken in de Ruiterhal op andere locaties ondergebracht. Binnenkort laten we ook een tweede onderzoek uitvoeren.”

Evenementen

De zaal was de komende weken en maanden regelmatig geboekt voor evenementen. De gemeente zal samen met de organisaties op zoek gaan naar oplossingen. “Alle komende evenementen die ingepland staan in de Ruiterhal zullen voorlopig niet kunnen doorgaan”, zegt Pantens nog. “De sluiting van de Ruiterhal zal mogelijk voor langere tijd zijn. Eerst moeten de resultaten van het tweede onderzoek binnenkomen voor dat het duidelijk zal zijn welke maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid te garanderen. De gemeente neemt meteen contact op met de organisatoren en klanten van komende evenementen die al een boeking of reservatie hadden in de zaal. Voor zoveel mogelijk voorstellingen en andere activiteiten wordt een alternatief gezocht. Onze diensten van Cultuur, Sport en Jeugd zijn daar momenteel volop mee aan de slag gegaan.”

De gemeente startte eind vorig jaar een bevraging op, vooral gericht op ontwikkelaars en projectgroepen, over de toekomst van de Ruiterhal en het Louis De Winterstadion. Beide sites zijn aan een grondige renovatie toe, maar vooraleer er grondige verbouwingen/afbraakwerken starten wil de gemeente vooral weten welke toekomst de inwoners voor de twee sites zien. Het stadion zal uiteraard voor sport blijven dienen met in hoofdzaak voetbal en atletiek, maar er wordt ook gekeken naar skaten en faciliteiten voor G-sporters. Voor de Ruiterhal denkt de gemeente eerder aan een cultuurcentrum met een grote podiumzaal. Een fuifzaal behoort ook tot de mogelijkheden.

Met vragen rond een huidige reservatie, tickets of boeking van de Ruiterhal kan contact opgenomen worden met het Cultuurcentrum op 03 650 03 40