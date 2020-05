Ruiterhal gaat versneld tegen de vlakte: nieuwe podiumzaal in 2023, vernieuwd stadion in 2024 Toon Verheijen

27 mei 2020

16u46 2 Brasschaat Het gemeentebestuur van Brasschaat gaat versneld werk maken van het Masterplan Gemeentepark waarin de infrastructuur voor het cultuurcentrum en het Louis De Winterstadion zijn inbegrepen. Die beslissing is genomen omdat de Ruiterhal door stabiliteitsproblemen is gesloten. Het plan om een tijdelijke tentconstructie te plaatsen, belandt ook in de ijskast.

De Ruiterhal sloot begin dit jaar de deuren door stabiliteitsproblemen en in april besliste het gemeentebestuur zelfs dat de zaal al zeker heel 2020 niet meer zou opengaan. Er werd een studie besteld om eventueel te bekijken of een tijdelijke tentconstructie een oplossing kon zijn. Die piste werd afgelopen maandagavond op de gemeenteraad nog in twijfel getrokken door de oppositie. Nu blijkt dat de meerderheid zelf die piste ook verlaat. “De voorwaarden rond veiligheid, milieu, vergunningen en infrastructuuraanpassingen deden het kostenplaatje van de tijdelijke constructie erg hoog oplopen”, zegt schepen Carla Pantens (N-VA). “We hebben daarom besloten om dat geld niet te investeren in een tijdelijke oplossing, maar ineens in een nieuwe podiumzaal.”

Masterplan

De Ruiterhal zal al in het Masterplan en de mogelijkheid werd al eerder geopperd dat ze zou verdwijnen. Nu wordt daar versneld werk van gemaakt. “Om de podiumzaal sneller te realiseren, gaan we het masterplan Gemeentepark in fases uitvoeren”, zegt Carla Pantens. “Voor de podiumzaal hebben we als streefdatum 2023 vooropgesteld. Voor het Louis De Winterstadion behouden we de streefdatum van september 2024.”

De beslissing heeft uiteraard ook nefaste gevolgen voor de culturele werking. “Grote zaalevenementen of voorstellingen zullen er dus niet meer kunnen plaatsvinden”, zegt Pantens. “DE medewerkers van de cultuurdienst zullen iedereen met raad en daad bijstaan om op zoek te gaan naar degelijke alternatieven in Brasschaat of de omliggende gemeenten.”

Behoeften

Het projectteam dat opgericht werd om de tijdelijke constructie te onderzoeken, is nu omgedoopt naar projectteam ‘nieuwe podiumzaal’. “We gaan nu eerst een intern behoeftenonderzoek uitvoeren waarbij we de regelmatige gebruikers van de Ruiterhal gaan bevragen naar wat hun mensen zijn. We denken dan aan de (podium)verenigingen, de adviesraden, de scholen, de cultuurraad en de raad van bestuur van het Cultuurcentrum Brasschaat. We willen weten wat hun verwachtingen zijn van de nieuwe podiumzaal, maar ook van de nieuwe polyvalente zaal in het stadion. Op basis van onder meer dat behoefteonderzoek worden zo snel mogelijk trajecten uitgetekend en voorbereidingen getroffen. Het projectteam en het gemeentebestuur stellen alles in het werk om in het voorjaar 2023 met trots de nieuwe podiumzaal te kunnen openen.

Van zodra de realisatieplannen concreter worden zal een infomoment over eventuele overlast van de werken voor de mobiliteit georganiseerd worden voor omwonenden en de bewoners van het park (zoals de horecazaken, sportclubs en scouts).