Ruiterhal blijft heel 2020 gesloten door stabiliteitsproblemen: gemeente opteert voor vaste tentconstructie als alternatief Toon Verheijen

24 april 2020

De Ruiterhal in het Gemeentepark van Brasschaat zal al zeker tot eind 2020 gesloten blijven nadat er begin dit jaar stabiliteitsproblemen opdoken. Een snel en grondig herstel lijkt momenteel niet mogelijk. De gemeente gaat nu met behulp van een externe begeleider op zoek naar een alternatief. De bedoeling is een vaste tentconstructie neer te poten.

Het gemeentebestuur moest eind januari van dit jaar de Ruiterhal plots sluiten door stabiliteitsproblemen. Tientallen evenementen moesten op zoek naar een locatie of werden afgelast. Ondertussen kwam er ook nog de coronacrisis bij waardoor er sowieso geen evenementen mogen plaatsvinden. Maar nu blijkt dat er ook na de coronacrisis nog geen leven in de brouwerij zal komen in de Ruiterhal. “Alle geplande events voor 2020 in de Ruiterhal zullen geannuleerd worden of verplaatst worden naar een andere locatie”, zegt schepen Carla Pantens (N-VA). “Een snel en grondig herstel van de stabiliteitsproblemen is niet mogelijk waardoor een oplossing in de eigen gemeente wordt gezocht. We hebben daarvoor een externe begeleider aangesteld. Over de toekomst van de Ruiterhal zelf is nog geen beslissing genomen.”

Begeleiding

De voorbije weken en maanden zijn verschillende pistes onderzocht als oplossing voor het wegvallen van de Ruiterhal als eventlocatie. Een professionele projectmedewerker die thuis is in de eventsector moet nu mee zoeken naar een oplossing. “We willen een oplossing die enkele jaren kan meegaan”, zegt schepen Pantens. “Alle aspecten zoals veiligheid, duurzaamheid, inrichting en comfort worden bekeken en aangepakt. De externe consulent heeft als opdracht om een dossier voor te bereiden voor het plaatsen van een tijdelijke vaste tentconstructie met alle benodigde nuts- en comfortvoorzieningen. Wanneer dit dossier klaar is zal de gemeenteraad van Brasschaat beslissen over de uitvoering ervan in het najaar.”

Gedupeerden

De gemeente beseft ook dat het wegvallen van de Ruiterhal ook gevolgen heeft voor de organisatoren. “Daarom wil het cultuurcentrum de organisatoren mee op weg zetten in de zoektocht naar een eventuele alternatieve locatie”, aldus de schepen nog. “Ondertussen heeft het cultuurcentrum dan ook al goede contacten gelegd met vele locaties en zalen in de ruime regio die vlot meewerken in de begeleiding van de gedupeerde organisatoren.”