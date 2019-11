Ruimte voor KMO’s, kantoren en ateliers in Het Front Toon Verheijen

15 november 2019

20u19 0 Brasschaat Het nieuwe gebouw dat Groep Bolckmans samen met Polo Architects en de gemeente Brasschaat zelf gaat neerpoten op de voormalige militaire basis Campus Coppens zal in totaal 14.000 vierkante meter groot worden.

Het gebouw komt tussen het kantorengebouw waar nu de FOD Financiën en LEGO zitten en het gebouw van KBC, Scapa, Acta en ProNails. Er wordt een half ondergrondse parkeergarage voorzien. Door het gebouw zal ook een rijweg lopen waardoor de KMO-ruimte vlot bereikbaar zijn met kleine vrachtwagens. Bovenop de KMO-units komen twee bouwlagen in de vorm van ateliers en kantoren. Opvallend in het ontwerp van Polo Architects is het veelvuldige gebruik van glas en cortenstaal in de gevelpartijen. Met de halfopen garage onder het gebouw geeft Het Front de indruk van een zwevend volume te zijn omringd door een waterpartij in een soort slotgracht. Opvallend is ook dat zowel horizontaal als verticaal ruimten kunnen worden samengevoegd.

Het Front biedt ruimte aan KMO’s, een gedeelte voor groothandel, plaats voor ateliers, ruimte voor kantoren en ook logistieke faciliteiten zoals bergingen. Op het gelijkvloers is de ruimte beschikbaar voor KMO’s en handelsondernemingen.

Meer informatie: https://hetfront.be/