Rudi Pauwels nieuwe fractieleider Brasschaat 2012

16 augustus 2019

Rudi Pauwels wordt de nieuwe fractieleider van oppositiepartij Brasschaat 2012 na het ontslag van Steven Broos. De nieuwe fractieleider zit in de politiek sinds januari 2013 en werd in oktober voor de tweede keer verkozen. Hij stond net als in 2012 op de achttiende plaats. Rudi Pauwels maakt zich sterk dat Brasschaat 2012 over een solide fractie beschikt en wil de jongeren begeleiden naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. “Samen met de ervaring van Inge Hermans (al 18 jaar OCMW-raadslid) en twee jonge talenten Lisa Buysse en Kasper Vanpoucke wil ik een hecht geheel vormen en blijven wegen op het beleid”, zegt Rudi Pauwels.