Rotonde Classic verhuist naar zondag 4 oktober Toon Verheijen

16 mei 2020

16u01 0 Brasschaat De G-wielerwedstrijd Rotonde Classic zal dit jaar niet doorgaan. De wedstrijd vond normaal gezien plaats in juni, maar verhuist nu naar 4 oktober.

De derde editie van Rotonde Classic zou in normale omstandigheden zijn doorgegaan op zondag 14 juni 2020. Het coronavirus gooit roet in het eten. “De nationale bond Parantee-Psylos heeft beslist om alle sportieve activiteiten op de kalender tot eind juni af te gelasten. Wij moeten dit respecteren”, zegt Pascal Devers. “We hebben samen met de gemeente dan gezocht naar een nieuwe datum. Zo is zondag 4 oktober uit de bis gekomen. Uiteraard zullen we de situatie op de voet blijven opvolgen. Als er bijkomende richtlijnen komen rond de organisatie van sportwedstrij-den, zullen we deze ook naleven.”

Rotonde Classic wordt sinds enkele jaren georganiseerd in Maria-ter-Heide. Het programma be-staat uit een belevingskoers en twee G- wielerwedstrijden.