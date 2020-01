Restaurant SARDIS houdt generale repetitie ADA

05 januari 2020

16u50 0 Brasschaat Op de Kapelsesteenweg in Brasschaat is het Italiaanse restaurant SARDIS geopend. SARDIS was wereldberoemd in Merksem en ver daarbuiten maar ruilde na 34 jaar het pand in Merksem voor eentje in Brasschaat. Eigenaars Tiziano en Evelien verwelkomden met veel plezier de eerste gasten.

“Het is een droom die uitkomt”, zei Tiziano Cappi toen hij enkele weken geleden de verhuis naar het nieuwe pand in Brasschaat aankondigde. “Dit pand heeft alles wat we zochten inclusief een eigen grote tuin. Daar waren we al lang naar op zoek omdat we in de zomer een gezellige tuin misten in Merksem.” Met de verhuis naar Brasschaat ging het koppel ook naar hun klanten toe. “Heel wat van onze vaste klanten komen van de kanten van Brasschaat. Voor hen is het dus nog gemakkelijker”, glundert Tiziano.

Het restaurant is geen traditionele pizzeria maar een echte Italiaanse zaak met verse producten. “We blijven werken met topwijnen, verse producten en dagverse gerechten. Het interieur krijgt een moderne uitstraling en ook de borden, glazen en het bestek krijgen een update.” Zondagavond hield het koppel nog een generale repetitie en vanaf 8 januari opent het restaurant officieel de deuren.