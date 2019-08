Radio Park trekt kaart van energiebesparing en sluit partnership met BMW Jorssen Noord Brasschaat investeert in zestien oplaadpunten voor elektrische wagens Toon Verheijen

29 augustus 2019

14u34 10 Brasschaat Radio Park FM is volop bezig met de verhuis naar de Hemelhoeve in het Gemeentepark van Brasschaat en trekt daarbij voluit de groene kaart. De volledige zendinstallatie wordt energievriendelijker en de redactieleden en medewerkers hebben de beschikking over twee elektrische wagens. Radio Park ging daarvoor een partnership aan met BMW Jorssen. De gemeente Brasschaat zelf schakelt ook nog een versnelling hoger, want nog dit jaar komen er maar liefst zestien extra oplaadpunten bij.

Radio Park FM zendt voornamelijk uit in Brassschaat en Schoten, maar heeft een zendbereik dat tot in Antwerpen reikt. Het is een lokale zender, maar de medewerkers proberen wel uiterst professioneel te werken en zetten nu ook in op energie. “We kregen en krijgen als radiozender nogal veel reacties over klimaat en dergelijke”, zegt Vince ’t Jolle. “We moeten altijd neutraal blijven, maar het zette ons wel aan het denken. En omdat we nu toch de verhuisbeweging maken naar de Hemelhoeve, besloten we om maar meteen de investeringen te doen. We beseffen immers ook dat onze zendinstallaties dag en nacht draaien en dus wel wat energie gebruiken. De nieuwe die we nu installeren verbruiken tot vier keer minder én produceren ook minder warmte wat dan ook weer effect heeft op het aircogebruik. Ook in onze studio vernieuwen we alle apparatuur zodat er opnieuw fors minder verbruikt zal worden.”

Elektrische wagens

Radio Park FM gaat nog een stapje verder. De twee wagens waarmee ze rondrijden, zijn volledig elektrisch. Het ging daarvoor een samenwerking aan met BMW Jorssen. “Maar we gaan verder dan alleen maar rondrijden met twee wagens”, zegt Vince. “Op de Dorpsdag zullen we ook samen een standje hebben net als nog op andere evenementen.” Dat beaamt ook operationeel directeur Philip Eeckels van BMW Jorssen Noord. “Het sluit volledig aan bij onze visie. BMW zet zelf veel in op het klimaat. Niet alleen bij de wagens, maar ook in de concepten van de garages. Wij hebben hier zonnepanelen, een enorme wateropvang en onze verlichting werkt ook volledig automatisch. Onlangs kregen we de opmerking van klanten dat er ’s avonds toch wel héél veel licht nog brand. Dat gaan we nu zelfs bekijken om dat aan te passen. Maar vanuit het hoofdbureau van BMW krijgen wij ook de opdracht om onszelf actiepunten op te leggen om zoveel mogelijk aan energiebesparing en het klimaat te werken.”

Extra laadpalen

Elektrische wagens is één ding, maar de laadinfrastructuur is een ander. In heel wat gemeenten blijft de laadinfrastructuur op het openbaar domein eerder beperkt of onbestaande. De gemeente Brasschaat investeert daarin nu fors. “We hadden al oplaadpunten voor onze dienstwagens, maar we gaan nu over het hele grondgebied zestien extra oplaadpunten voorzien”, zegt schepen Goele Fonteyn (N-VA). “Elk oplaadpunt zal twee aansluitingen hebben. We gaan daarvoor een samenwerking aan met Blue Corner. Er komen er enkele langs de Bredabaan in het centrum, Bethanie, Driehoek, Maria-ter-Heide, Miksebaan, Lage Kaart, de Kapelsesteenweg en de Hemelhoeve. Radio Park heeft dus geluk: ze kunnen daar hun wagens meteen opladen (lacht). Voor alle duidelijkheid: die beslissing hadden we genomen vooral bekend werd dat Radio Park ging verhuizen.” Eerder lanceerde de gemeente al het autodelen (elektrisch), het wagenpark is vergroend, de groene mobitfietsen zijn een feit (100 in gebruik en het contract is deze week verlengd, red) en er is een mobipunt aan het oude gemeentehuis. Er komen er ook nog aan Klina en aan de Campus Coppens waar De Lijn ook een standplaats zal creëren. “De Lijn gaat er overigens ook met hybride bussen rijden, wat de uitstoot op de Bredabaan van CO2 alleen maar ten goede kan komen”, aldus de schepen nog. “De gemeente gaat overigens ook een duurzaamheidsraad oprichten om nieuwe ideeën en projecten te bespreken.”