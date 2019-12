Radio Park trapt tweede editie van Glazen Radiohuis af: meteen honderden euro’s in spaarpot voor goede doelen Toon Verheijen

07 december 2019

21u33 0 Brasschaat De tweede editie van het Glazen Radiohuis werd zaterdagmiddag afgetrapt en dat zorgde meteen voor enkele honderden euro’s in de spaarpot die in de mobiele studio staat. Tot en met 22 december zullen de verschillende dj’s geld proberen in te zamelen voor de drie goede doelen.

Radio Park GM pakt dit jaar voor de tweede keer uit met een Glazen Radiohuis. Zestien dagen lang zullen de medewerkers van Radio Park FM zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen voor de drie gekozen goede doelen. Het gaat om Stichting De Kleine Strijders (zetten zich o.a. in voor zieke kinderen in AZ Klina), Casa Callenta (een warme ontmoetingsplaats in Brasschaat voor mensen met kanker en hun naasten) en weggeefwinkel ‘Het Donorke‘ uit Schoten (vrijwilligers die spullen inzamelen en gratis weggeven aan minderbedeelden).

De leden van het schepencollege waren zaterdag een van de eerste bezoekers en ze doneerden ook meteen een bedrag aan de goede doelen. “We vinden het een mooi initiatief in deze kerstperiode”, zegt burgemeester Philip Cools (N-VA). “Hopelijk laten de bezoekers aan het centrum van Brasschaat hun gulle hart zien.” Vorig jaar zamelde Radio Park zo’n 10.000 euro in. Stilletjes hopen ze dat dit jaar minstens over te doen en liefst nog te verhogen.” Via Hammertime zullen er ook enkele spullen van BV’s geveild worden.