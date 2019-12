Radio Park steunt drie goede doelen met Glazen Radiohuis Toon Verheijen

06 december 2019

16u46 0 Brasschaat Radio Park FM pakt vanaf zaterdag opnieuw uit met het Glazen Radiohuis. Tot en met 22 december zullen de verschillende dj’s geld proberen in te zamelen voor de drie goede doelen.

“Elke dag van 9 tot 18 uur – ook tijdens de shoppingweekends – zullen onze dj’s uitzenden”, zegt Vince ’t Jolle. “Bovendien zal Radio Park FM via een luidsprekersysteem weerklinken over de Bredabaan en het Dr. Roosensplein.De opbrengst schenken we later aan lokale initiatieven in het kader van mantelzorg Stichting De Kleine Strijders (zetten zich o.a. in voor zieke kinderen in AZ Klina), Casa Callenta (een warme ontmoetingsplaats in Brasschaat voor mensen met kanker en hun naasten) en weggeefwinkel ‘Het Donorke‘ uit Schoten (vrijwilligers die spullen inzamelen en gratis weggeven aan minderbedeelden).”

Steunen

Bezoekers aan het Glazen Radiohuis kunnen op verschillende manieren steunen. Wie een liedje wil aanvragen, betaalt daar minimum 2 euro voor. Wie gaat winkelen in Brasschaat maakt kans op een tegoedbon voor een verzoeknummer dat dan weer gesponsord wordt door de winkel. Er worden ook unieke voorwerpen geveild van BV’s. Je kan ook rechtstreeks een donatie doen op het rekeningnummer BE38 7370 5028 7772. Er is ook een foodtruck van Foodtrailer Kom Sjee Nous die een deel van haar omzet aan het goede doel schenkt.

De opening is zaterdag voorzien om 12 uur.